Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens. Zuletzt ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 166,74 EUR.

Der Siemens-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 166,74 EUR. In der Spitze fiel die Siemens-Aktie bis auf 166,64 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 166,82 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 42.561 Siemens-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (171,06 EUR) erklomm das Papier am 02.01.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 2,53 Prozent niedriger. Am 26.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 119,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 185,73 EUR.

Siemens ließ sich am 16.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,15 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,36 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21.393,00 EUR – ein Plus von 3,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 20.573,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Siemens wird am 08.02.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 06.02.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 10,52 EUR je Aktie aus.

