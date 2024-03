Siemens Aktie News: Siemens am Montagmittag mit roter Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 174,44 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 174,44 EUR. Die Siemens-Aktie sank bis auf 173,48 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 175,12 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 215.512 Siemens-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 186,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.03.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,19 Prozent hinzugewinnen. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 119,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens-Aktie mit einem Verlust von 31,51 Prozent wieder erreichen.

Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,00 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 194,36 EUR an.

Am 08.02.2024 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 2,97 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 1,86 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 18.412,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18.070,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Siemens am 16.05.2024 präsentieren. Am 07.05.2025 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2024 auf 10,66 EUR je Aktie.

