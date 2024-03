Siemens Aktie News: Siemens am Montagnachmittag mit Einbußen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 175,02 EUR.

Die Siemens-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 175,02 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens-Aktie bisher bei 173,48 EUR. Bei 175,12 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 388.877 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 15.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 186,98 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 6,40 Prozent niedriger. Bei 119,48 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens-Aktie mit einem Verlust von 31,73 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,00 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 194,36 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 08.02.2024. Es stand ein EPS von 2,97 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 1,86 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Siemens im vergangenen Quartal 18.412,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens 18.070,00 EUR umsetzen können.

Am 16.05.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 07.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Siemens.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 10,66 EUR fest.

