Siemens Aktie News: Siemens am Mittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Siemens. Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 174,96 EUR.

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 174,96 EUR. Bei 174,96 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 174,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 202.869 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 15.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 186,98 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 6,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 119,48 EUR am 27.10.2023. Mit Abgaben von 31,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,95 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens-Aktionäre 4,70 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 194,44 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 08.02.2024 vor. In Sachen EPS wurden 2,97 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 1,86 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18,41 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 18,07 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Siemens wird am 16.05.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 07.05.2025.

Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2024 auf 10,57 EUR je Aktie.

