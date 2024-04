Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 174,10 EUR.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 174,10 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siemens-Aktie bei 173,88 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 174,60 EUR. Bisher wurden heute 41.896 Siemens-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 186,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.03.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,40 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 119,48 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens-Aktie mit einem Verlust von 31,37 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Siemens-Aktionäre betrug im Jahr 2023 4,70 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,95 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 194,44 EUR je Siemens-Aktie an.

Siemens ließ sich am 08.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,97 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,86 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,89 Prozent auf 18,41 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,07 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 16.05.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 07.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Siemens.

In der Siemens-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 10,57 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

