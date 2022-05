Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Vormittag an Fahrt

Das Papier von Siemens konnte um 25.05.2022 09:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 114,92 EUR. Der Kurs der Siemens-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 115,36 EUR zu. Bei 115,36 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 22.709 Siemens-Aktien.

Am 05.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 157,96 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,25 Prozent. Am 07.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 105,92 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 8,50 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens-Aktie bei 166,46 EUR.

Am 12.05.2022 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,27 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,79 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 17.040,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.665,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 16,20 Prozent gesteigert.

Am 11.08.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 03.08.2023.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2023 9,19 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

