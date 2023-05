Siemens Aktie News: Siemens verteuert sich am Mittag

Aktien in diesem Artikel Siemens 152,94 EUR

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 152,90 EUR zu. Bei 153,40 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 153,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 211.046 Siemens-Aktien.

Bei 161,02 EUR erreichte der Titel am 19.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,31 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.07.2022 bei 93,67 EUR. Mit Abgaben von 38,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 175,10 EUR aus.

Siemens ließ sich am 17.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,35 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,27 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 19.416,00 EUR gegenüber 17.040,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 10.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 01.08.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,75 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

