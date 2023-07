Siemens Aktie News: Siemens am Mittag mit angezogener Handbremse

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siemens zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Siemens-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 151,04 EUR.

Die Siemens-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 151,04 EUR. In der Spitze gewann die Siemens-Aktie bis auf 151,12 EUR. Die Siemens-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 149,92 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 151,08 EUR. Bisher wurden via XETRA 153.739 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 167,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.06.2023 erreicht. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 9,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 95,07 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 58,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 183,20 EUR.

Siemens veröffentlichte am 17.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 4,35 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,27 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19.416,00 EUR im Vergleich zu 17.040,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 01.08.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 10,01 EUR je Siemens-Aktie.

