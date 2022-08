Siemens Aktie News: Siemens schiebt sich am Donnerstagmittag vor

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 0,1 Prozent auf 105,00 EUR. Die Siemens-Aktie legte bis auf 106,62 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 105,98 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 268.320 Siemens-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (157,96 EUR) erklomm das Papier am 05.01.2022. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 33,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 93,67 EUR ab. Mit Abgaben von 12,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 152,85 EUR.

Am 11.08.2022 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,06 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 1,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17.867,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 16.085,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 17.11.2022 terminiert. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 09.11.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2022 6,64 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: AR Pictures / Shutterstock.com