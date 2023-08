Siemens Aktie News: Siemens schiebt sich am Nachmittag vor

So entwickelt sich Siemens

Die Aktie von Siemens gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 137,58 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 137,58 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens-Aktie bei 137,68 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 135,18 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 489.760 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 16.06.2023 markierte das Papier bei 167,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Bei 95,07 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 44,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 180,82 EUR.

Am 10.08.2023 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS wurde auf 1,55 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -2,06 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 18.889,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 17.867,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 16.11.2023 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 07.11.2024.

Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,90 EUR je Aktie.

