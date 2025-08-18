Siemens Aktie News: Siemens am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

Siemens im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 236,15 EUR ab.

Das Papier von Siemens befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 236,15 EUR ab. Die Siemens-Aktie sank bis auf 234,20 EUR. Bei 235,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 137.305 Siemens-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (244,85 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 3,68 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 160,24 EUR am 12.09.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 32,14 Prozent sinken.

Nach 5,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,32 EUR je Siemens-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 227,00 EUR je Siemens-Aktie an.

Am 07.08.2025 äußerte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2,51 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19,38 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens einen Umsatz von 18,90 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 12.11.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,59 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

