Siemens Aktie News: Siemens am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 130,66 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens-Aktie bisher bei 130,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 130,92 EUR. Bisher wurden via XETRA 39.158 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 157,96 EUR markierte der Titel am 05.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 17,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 93,67 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 39,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 146,36 EUR je Siemens-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 17.11.2022 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,36 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,43 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20.573,00 EUR – ein Plus von 17,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 17.444,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 09.02.2023 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Am 31.01.2024 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 8,71 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Bildquellen: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images