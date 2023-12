Siemens Aktie News: Anleger schicken Siemens am Montagnachmittag auf rotes Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 168,08 EUR.

Die Siemens-Aktie wies um 17:41 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 168,08 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Siemens-Aktie bei 167,42 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 167,82 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 981.828 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 20.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 169,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 0,96 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 119,48 EUR am 26.10.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 182,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 16.11.2023 vor. Das EPS wurde auf 2,15 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 3,36 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21.393,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens einen Umsatz von 20.573,00 EUR eingefahren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Siemens wird am 08.02.2024 gerechnet. Siemens dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.02.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2024 auf 10,51 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

