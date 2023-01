Siemens Aktie News: Siemens präsentiert sich am Mittag fester

Um 12:22 Uhr wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 143,78 EUR nach oben. Die Siemens-Aktie legte bis auf 144,32 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 144,28 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 194.057 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 10.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 149,26 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens-Aktie mit einem Kursplus von 3,67 Prozent wieder erreichen. Am 05.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 93,67 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 53,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 152,45 EUR je Siemens-Aktie an.

Siemens ließ sich am 17.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 3,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 1,43 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 20.573,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17.444,00 EUR umgesetzt.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 09.02.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 31.01.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 8,55 EUR in den Büchern stehen haben wird.

