Siemens Aktie News: Siemens macht am Freitagnachmittag Boden gut

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 167,38 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,1 Prozent auf 167,38 EUR. Die Siemens-Aktie zog in der Spitze bis auf 168,38 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 167,18 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 607.130 Siemens-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.01.2024 bei 171,06 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 2,20 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (119,48 EUR). Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 40,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 185,73 EUR je Siemens-Aktie aus.

Siemens gewährte am 16.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Siemens hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,36 EUR je Aktie gewesen. Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21.393,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20.573,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Siemens am 08.02.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 06.02.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 10,52 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

XETRA-Handel: DAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen

DAX-Handel aktuell: DAX leichter

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX liegt im Minus