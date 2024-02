Siemens Aktie News: Siemens verzeichnet am Vormittag Verluste

Notierung im Blick

Die Aktie von Siemens gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 174,22 EUR abwärts.

Die Siemens-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 174,22 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Siemens-Aktie bis auf 173,90 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 174,52 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 48.378 Siemens-Aktien.

Am 23.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 175,56 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 119,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 31,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten Siemens-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,70 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,95 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 187,09 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 08.02.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,97 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,86 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18.412,00 EUR im Vergleich zu 18.070,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Siemens wird am 16.05.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 07.05.2025.

In der Siemens-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 10,66 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Diese Zertifikate eignen sich auch für Angsthasen

Freundlicher Handel: LUS-DAX schließt mit Gewinnen

Börse Europa: STOXX 50 beendet den Freitagshandel in der Gewinnzone