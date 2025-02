Siemens Aktie News: Siemens macht am Vormittag Boden gut

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Siemens konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 220,80 EUR.

Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 220,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens-Aktie sogar auf 222,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 221,00 EUR. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 102.297 Stück gehandelt.

Am 19.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 228,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 3,29 Prozent niedriger. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 150,68 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,35 EUR, nach 5,20 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 228,44 EUR.

Siemens veröffentlichte am 13.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 4,71 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 3,03 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,35 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,41 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Siemens wird am 15.05.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 07.05.2026 werfen.

In der Siemens-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 11,56 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

