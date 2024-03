Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 174,70 EUR zu.

Das Papier von Siemens konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 174,70 EUR. Der Kurs der Siemens-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 175,34 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 173,98 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 139.617 Siemens-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.03.2024 bei 186,98 EUR. 7,03 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 119,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 46,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Siemens seine Aktionäre 2023 mit 4,70 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,00 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 194,36 EUR für die Siemens-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 08.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,97 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,86 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18.412,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 18.070,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 16.05.2024 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 07.05.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 10,66 EUR je Siemens-Aktie.

