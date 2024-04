Siemens Aktie News: Siemens präsentiert sich am Freitagvormittag fester

Siemens im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Siemens legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 175,06 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere um 09:06 Uhr 0,8 Prozent. Bei 175,28 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 174,94 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 36.599 Siemens-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 186,98 EUR erreichte der Titel am 15.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 119,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,95 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens-Aktionäre 4,70 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 194,44 EUR für die Siemens-Aktie aus.

Siemens gewährte am 08.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,97 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,86 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 18,41 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18,07 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Siemens am 16.05.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 07.05.2025 dürfte Siemens die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 10,57 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

