Siemens Aktie News: Siemens wird am Mittag ausgebremst

So bewegt sich Siemens

Die Aktie von Siemens gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 156,38 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,4 Prozent auf 156,38 EUR. Die Siemens-Aktie sank bis auf 155,32 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 157,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 316.535 Siemens-Aktien.

Am 16.06.2023 markierte das Papier bei 167,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 6,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 93,67 EUR fiel das Papier am 06.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 66,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 179,40 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 17.05.2023 vor. Das EPS wurde auf 4,35 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,27 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19.416,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.040,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.08.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,11 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens-Aktie tiefer: Siemens baut wohl an Intel-Chipfabrik in Magdeburg mit

Siemens-Aktie etwas schwächer: Erstmals Siemens-Batteriezüge im Einsatz - Moody's stuft auf "A1" hoch

Siemens-Aktie fester: Siemens plant 2023 Milliardeninvestitionen