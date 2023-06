Siemens Aktie News: Siemens am Montagnachmittag mit Verlusten

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 156,80 EUR abwärts.

Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 156,80 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Siemens-Aktie bis auf 155,32 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 157,40 EUR. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 535.776 Stück gehandelt.

Am 16.06.2023 markierte das Papier bei 167,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 93,67 EUR fiel das Papier am 06.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 179,40 EUR an.

Am 17.05.2023 hat Siemens die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,35 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19.416,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 17.040,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 10.08.2023 terminiert. Experten kalkulieren am 01.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Siemens.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,11 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens-Aktie tiefer: Siemens baut wohl an Intel-Chipfabrik in Magdeburg mit

Siemens-Aktie etwas schwächer: Erstmals Siemens-Batteriezüge im Einsatz - Moody's stuft auf "A1" hoch

Siemens-Aktie fester: Siemens plant 2023 Milliardeninvestitionen