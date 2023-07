Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag auf rotem Terrain

So bewegt sich Siemens

Die Aktie von Siemens gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 151,42 EUR ab.

Um 09:07 Uhr rutschte die Siemens-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 151,42 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens-Aktie bisher bei 150,68 EUR. Mit einem Wert von 151,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 61.114 Siemens-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 167,00 EUR erreichte der Titel am 16.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2022 auf bis zu 95,07 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 183,20 EUR aus.

Siemens ließ sich am 17.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,35 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,27 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,94 Prozent auf 19.416,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17.040,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 10.08.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 01.08.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 10,01 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

