Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

So bewegt sich Siemens

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens. Kaum Ausschläge verzeichnete die Siemens-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 235,45 EUR.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der Siemens-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 235,45 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens-Aktie bei 235,75 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens-Aktie bis auf 232,85 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 233,05 EUR. Bisher wurden heute 235.568 Siemens-Aktien gehandelt.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 244,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,99 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 160,24 EUR. Abschläge von 31,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,32 EUR, nach 5,20 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 227,00 EUR.

Am 07.08.2025 äußerte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,61 EUR, nach 2,51 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 19,38 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,52 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2025 11,59 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens-Aktie tiefer: So bewertet UBS AG die Siemens-Aktie

DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Siemens-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung