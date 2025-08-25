Siemens Aktie News: Siemens fällt am Vormittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 233,95 EUR.
Die Siemens-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 233,95 EUR. Die Siemens-Aktie sank bis auf 233,05 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 233,05 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 39.798 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 244,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 4,66 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 160,24 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,32 EUR, nach 5,20 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 227,00 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 07.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,51 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,38 Mrd. EUR – ein Plus von 2,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 18,90 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 12.11.2026 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,59 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.
