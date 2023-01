Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Freitagmittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 0,6 Prozent auf 144,98 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens-Aktie bei 145,14 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 143,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 380.555 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 149,26 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.02.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 93,67 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 54,78 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens-Aktie bei 152,00 EUR.

Am 17.11.2022 äußerte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17.444,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20.573,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 09.02.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 31.01.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 8,55 EUR je Aktie aus.

