Siemens Aktie News: Siemens präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 176,04 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 176,04 EUR zu. Die Siemens-Aktie zog in der Spitze bis auf 176,84 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 174,96 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 504.667 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 27.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 176,84 EUR. 0,45 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 119,48 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 47,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Siemens-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,95 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens-Aktie wird bei 190,73 EUR angegeben.

Siemens ließ sich am 08.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,97 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens einen Gewinn von 1,86 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18.412,00 EUR im Vergleich zu 18.070,00 EUR im Vorjahresquartal.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 16.05.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 07.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 10,70 EUR je Aktie belaufen.

