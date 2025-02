Siemens Aktie News: Siemens verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Notierung im Blick

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 219,60 EUR.

Um 15:53 Uhr fiel die Siemens-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 219,60 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Siemens-Aktie bei 219,05 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 221,65 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 564.217 Siemens-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 228,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.02.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens-Aktie mit einem Kursplus von 3,96 Prozent wieder erreichen. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 150,68 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 31,38 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 5,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 228,44 EUR je Siemens-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 13.02.2025 vor. Siemens hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,03 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,32 Prozent auf 18,35 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,41 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 15.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 07.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 11,56 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

