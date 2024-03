Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Mittag

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Siemens. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 175,94 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere um 11:48 Uhr 0,4 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Siemens-Aktie sogar auf 176,06 EUR. Mit einem Wert von 175,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 140.426 Siemens-Aktien.

Bei einem Wert von 186,98 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.03.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 119,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 32,09 Prozent sinken.

Siemens-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 4,70 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,99 EUR aus. Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 194,36 EUR.

Am 08.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,97 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,86 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18.412,00 EUR – ein Plus von 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 18.070,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 16.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 07.05.2025 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 10,68 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

