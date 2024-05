Siemens Aktie News: Siemens zieht am Mittag an

Blick auf Siemens-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 178,24 EUR.

Die Siemens-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 178,24 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens-Aktie bei 178,64 EUR. Bei 177,84 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 126.693 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.05.2024 markierte das Papier bei 188,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 5,63 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 119,48 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 32,97 Prozent Luft nach unten.

Für Siemens-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,94 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 197,60 EUR.

Am 16.05.2024 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,57 EUR gegenüber 4,39 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,31 Prozent zurück. Hier wurden 19,16 Mrd. EUR gegenüber 19,42 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Siemens-Bilanz für Q3 2024 wird am 08.08.2024 erwartet. Schätzungsweise am 07.08.2025 dürfte Siemens die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 10,44 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

