Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochmittag nahe Vortagesniveau

27.08.25 12:06 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Siemens. Mit einem Kurs von 235,10 EUR zeigte sich die Siemens-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Bei der Siemens-Aktie ließ sich um 11:48 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 235,10 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens-Aktie bisher bei 236,45 EUR. Der Kurs der Siemens-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 233,05 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 236,15 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 161.932 Siemens-Aktien umgesetzt.

Bei 244,85 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 4,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 160,24 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 5,20 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,32 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens-Aktie wird bei 227,00 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 07.08.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,61 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,51 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19,38 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Siemens am 13.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 12.11.2026 dürfte Siemens die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,59 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

