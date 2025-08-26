Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag verlustreich

So bewegt sich Siemens

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 232,65 EUR.

Die Siemens-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 232,65 EUR. Die Siemens-Aktie sank bis auf 232,65 EUR. Bei 236,15 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 281.239 Siemens-Aktien.

Bei 244,85 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 5,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 160,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,32 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 227,00 EUR aus.

Am 07.08.2025 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2,51 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 19,38 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Siemens wird am 13.11.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,59 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens-Aktie tiefer: Siemens automatisiert vierte Metrolinie in Paris

Siemens-Aktie tiefer: So bewertet UBS AG die Siemens-Aktie

DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen