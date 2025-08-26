Siemens Aktie News: Siemens zieht am Vormittag an

DAX24.160 ±0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto15,88 +1,5%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.427 -0,7%Euro1,1603 -0,4%Öl67,13 -0,2%Gold3.381 -0,3%
27.08.25 09:25 Uhr
Die Aktie von Siemens gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 235,15 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 235,15 EUR zu. Die Siemens-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 236,15 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 236,15 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 18.389 Siemens-Aktien.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 244,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 160,24 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 31,86 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,32 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens 5,20 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 227,00 EUR aus.

Am 07.08.2025 äußerte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,61 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens einen Gewinn von 2,51 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19,38 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 18,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,59 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

