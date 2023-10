Siemens Aktie News: Siemens legt am Freitagmittag zu

So entwickelt sich Siemens

Die Aktie von Siemens gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Siemens-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 122,12 EUR.

Das Papier von Siemens konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 122,12 EUR. Die Siemens-Aktie zog in der Spitze bis auf 122,72 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 121,68 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 368.041 Siemens-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 167,00 EUR erreichte der Titel am 16.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 36,75 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 106,90 EUR. Dieser Wert wurde am 03.11.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 14,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 176,09 EUR.

Am 10.08.2023 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS wurde auf 1,55 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -2,06 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18.889,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens einen Umsatz von 17.867,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.11.2023 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 07.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2023 9,66 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

