Siemens Aktie News: Siemens gibt am Mittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens. Das Papier von Siemens befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 150,48 EUR ab.

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 150,48 EUR. Das Tagestief markierte die Siemens-Aktie bei 149,52 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 150,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 181.051 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.06.2023 bei 167,00 EUR. 10,98 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 119,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 20,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 177,64 EUR aus.

Am 16.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,15 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,36 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21.393,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.573,00 EUR in den Büchern standen.

Am 08.02.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 06.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 10,47 EUR fest.

