Siemens Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Siemens

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 150,46 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,3 Prozent auf 150,46 EUR. Der Kurs der Siemens-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 149,52 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 150,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 325.240 Siemens-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.06.2023 bei 167,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 26.10.2023 auf bis zu 119,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 25,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 177,64 EUR für die Siemens-Aktie aus.

Siemens veröffentlichte am 16.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,15 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 3,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21.393,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20.573,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Siemens am 08.02.2024 präsentieren. Siemens dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.02.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 10,47 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Optimismus in Europa: STOXX 50 letztendlich mit Gewinnen

DAX-Handel aktuell: DAX schließt im Plus