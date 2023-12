Siemens Aktie News: Siemens zieht am Mittwochvormittag an

So entwickelt sich Siemens

Die Aktie von Siemens gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Siemens legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 168,26 EUR.

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 168,26 EUR. Die Siemens-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 168,98 EUR. Bei 168,36 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 59.370 Siemens-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (169,70 EUR) erklomm das Papier am 20.12.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 0,86 Prozent zulegen. Bei 119,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 28,99 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 182,00 EUR für die Siemens-Aktie aus.

Am 16.11.2023 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,36 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21.393,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20.573,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Siemens am 08.02.2024 vorlegen. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 06.02.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,51 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

