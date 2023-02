Siemens Aktie News: Siemens zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Um 04:07 Uhr ging es für das Siemens-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 145,12 EUR. Bei 145,24 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 143,34 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 436.393 Siemens-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2023 bei 152,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 4,65 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.07.2022 bei 93,67 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens-Aktie mit einem Verlust von 54,93 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 161,91 EUR für die Siemens-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 09.02.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,86 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,04 EUR je Aktie in den Büchern standen. Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18.070,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16.497,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 17.05.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 08.05.2024 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 8,70 EUR je Siemens-Aktie.

