Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag mit roter Tendenz

Die Siemens-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 143,08 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens-Aktie bisher bei 142,54 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 143,34 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 37.147 Siemens-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2023 bei 152,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 93,67 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 52,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 161,91 EUR für die Siemens-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 09.02.2023. Das EPS belief sich auf 1,86 EUR gegenüber 2,04 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,54 Prozent auf 18.070,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16.497,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Siemens am 17.05.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 08.05.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 8,70 EUR je Siemens-Aktie.

