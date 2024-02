Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Mittag nordwärts

Kurs der Siemens

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 178,00 EUR.

Um 11:49 Uhr sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 178,00 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Siemens-Aktie bis auf 178,14 EUR. Bei 176,16 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 322.214 Siemens-Aktien.

Bei 178,14 EUR markierte der Titel am 28.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 0,08 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 119,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 48,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,95 EUR, nach 4,70 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 190,73 EUR an.

Am 08.02.2024 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,97 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,86 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18.070,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18.412,00 EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Siemens am 16.05.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 07.05.2025.

In der Siemens-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 10,70 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

