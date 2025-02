Siemens Aktie News: Siemens verteidigt am Freitagmittag Vortagesniveau

Notierung im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Siemens. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Siemens-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 220,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der Siemens-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 220,60 EUR. In der Spitze legte die Siemens-Aktie bis auf 221,25 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die Siemens-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 217,30 EUR aus. Mit einem Wert von 217,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 230.862 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 228,30 EUR. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 3,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 150,68 EUR am 06.08.2024. Mit einem Kursverlust von 31,70 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 5,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 228,44 EUR je Siemens-Aktie aus.

Am 13.02.2025 hat Siemens die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 4,71 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,03 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 18,41 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 18,35 Mrd. EUR.

Am 15.05.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 07.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 11,56 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Optimismus in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit positivem Vorzeichen

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50-Anleger greifen nachmittags zu