Siemens Aktie News: Siemens gibt am Freitagnachmittag nach

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 219,45 EUR abwärts.

Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 219,45 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Siemens-Aktie bis auf 217,30 EUR. Bei 217,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 641.417 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.02.2025 markierte das Papier bei 228,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 4,03 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 150,68 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,35 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 228,44 EUR für die Siemens-Aktie.

Siemens ließ sich am 13.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,71 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens ein EPS von 3,03 EUR je Aktie vermeldet. Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18,35 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,41 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 15.05.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 07.05.2026.

In der Siemens-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 11,56 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Optimismus in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit positivem Vorzeichen

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50-Anleger greifen nachmittags zu