Siemens Aktie News: Siemens stabilisiert sich am Donnerstagnachmittag

So bewegt sich Siemens

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 176,96 EUR.

Anleger zeigten sich um 15:51 Uhr bei der Siemens-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 176,96 EUR. Der Kurs der Siemens-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 178,00 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens-Aktie bisher bei 176,24 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 178,00 EUR. Zuletzt wechselten 510.441 Siemens-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.03.2024 bei 186,98 EUR. 5,66 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 119,48 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,99 EUR, nach 4,70 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 194,36 EUR.

Am 08.02.2024 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,97 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,86 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18.412,00 EUR im Vergleich zu 18.070,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 16.05.2024 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Siemens dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2024 auf 10,65 EUR je Aktie.

