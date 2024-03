Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagvormittag kaum bewegt

So entwickelt sich Siemens

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens. Bei der Siemens-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 177,06 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Siemens-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 177,06 EUR. Bei 178,00 EUR erreichte die Siemens-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens-Aktie bis auf 176,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 178,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 44.258 Siemens-Aktien umgesetzt.

Bei 186,98 EUR markierte der Titel am 15.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 5,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 119,48 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Abschläge von 32,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,99 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 194,36 EUR.

Am 08.02.2024 hat Siemens die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 2,97 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 1,86 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 18.412,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18.070,00 EUR umgesetzt.

Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 16.05.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 07.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 10,65 EUR in den Büchern stehen haben wird.

