Siemens Aktie News: Siemens verbilligt sich am Freitagmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt fiel die Siemens-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 217,85 EUR ab.

Das Papier von Siemens befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 217,85 EUR ab. Die Siemens-Aktie gab in der Spitze bis auf 216,15 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 219,25 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 399.221 Siemens-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 244,85 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 11,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 150,68 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 44,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Siemens-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,37 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 228,44 EUR je Siemens-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 13.02.2025 vor. In Sachen EPS wurden 4,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 3,03 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 18,35 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 18,41 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 07.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Siemens.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,78 EUR je Siemens-Aktie.

