Siemens Aktie News: Siemens am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich Siemens

Die Aktie von Siemens gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 218,45 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 218,45 EUR. Im Tief verlor die Siemens-Aktie bis auf 217,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 219,25 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 81.433 Siemens-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 244,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,09 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 150,68 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 5,20 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,37 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 228,44 EUR an.

Am 13.02.2025 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,71 EUR, nach 3,03 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens 18,35 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 18,41 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Am 15.05.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 07.05.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,73 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens-Analyse: UBS AG stuft Siemens-Aktie mit Buy ein

Minuszeichen in Europa: STOXX 50 schlussendlich in der Verlustzone

Erstmals seit Jahren: DAX-Firmen streichen Arbeitsplätze