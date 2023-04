Siemens Aktie News: Siemens am Freitagnachmittag im Plus

Aktien in diesem Artikel Siemens 148,70 EUR

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 148,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens-Aktie bei 148,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 147,84 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 575.531 Siemens-Aktien umgesetzt.

Bei 152,20 EUR markierte der Titel am 09.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 93,67 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 58,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 170,00 EUR je Siemens-Aktie an.

Am 09.02.2023 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,86 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,04 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,54 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 18.070,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 16.497,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 17.05.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 08.05.2024.

Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,14 EUR je Aktie.

