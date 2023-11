Siemens Aktie News: Siemens verteidigt Stellung am Vormittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Siemens hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Siemens-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 150,34 EUR.

Die Siemens-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 150,34 EUR. In der Spitze gewann die Siemens-Aktie bis auf 150,54 EUR. In der Spitze fiel die Siemens-Aktie bis auf 149,62 EUR. Mit einem Wert von 150,06 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 30.341 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 167,00 EUR markierte der Titel am 16.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 119,48 EUR. Abschläge von 20,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 177,64 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 16.11.2023 vor. Das EPS wurde auf 2,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 21.393,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20.573,00 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 08.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 06.02.2025 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 10,47 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

XETRA-Handel DAX verbucht schlussendlich Verluste

Schwacher Handel: DAX am Montagnachmittag leichter

Verluste in Frankfurt: DAX zeigt sich am Mittag leichter