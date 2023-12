Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag in Grün

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Siemens zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 169,20 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 169,20 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens-Aktie bisher bei 169,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 169,26 EUR. Bisher wurden heute 25.125 Siemens-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.12.2023 bei 169,70 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 0,29 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 119,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.10.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 29,39 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 182,00 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 16.11.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,36 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21.393,00 EUR – ein Plus von 3,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 20.573,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 08.02.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 06.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Siemens.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 10,51 EUR je Siemens-Aktie.

