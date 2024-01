Siemens Aktie News: Siemens am Montagvormittag billiger

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 166,90 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 166,90 EUR. Die Siemens-Aktie sank bis auf 166,82 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 167,34 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 31.857 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 02.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 171,06 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 119,48 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens-Aktie mit einem Verlust von 28,41 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 185,73 EUR für die Siemens-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 16.11.2023. Das EPS wurde auf 2,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 21.393,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 20.573,00 EUR umgesetzt.

Am 08.02.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 06.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 10,52 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

