Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Nachmittag

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 182,60 EUR.

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 182,60 EUR. Bei 182,86 EUR erreichte die Siemens-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 180,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 766.003 Siemens-Aktien.

Am 29.02.2024 markierte das Papier bei 182,86 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 0,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 119,48 EUR am 27.10.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 34,57 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,95 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 190,73 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 08.02.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,97 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,86 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18.412,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18.070,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 16.05.2024 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 07.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 10,70 EUR fest.

